Arbitro Lazio Genoa: all’Olimpico ci sarà Feliciani della sezione di Teramo

Lazio Genoa, sfida della seconda giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico deserto, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontani. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Mariani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Abisso e Cosso.

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Feliciani è l’arbitro di Lazio Genoa: la designazione completa

Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)

Assistenti: sig.ri Mastrodonato – Fontani

IV Ufficiale: sig. Mariani

VAR: sig. Abissoo

AVAR: sig. Cosso.

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