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Arbitro Lazio Genoa: all’Olimpico ci sarà Feliciani della sezione di Teramo

Published

32 minuti ago

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Arbitro Lazio Genoa

Lazio Genoa, sfida della seconda giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico deserto, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Feliciani della sezione di Teramo, coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Fontani. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Mariani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Abisso e Cosso.

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Feliciani è l’arbitro di Lazio Genoa: la designazione completa

  • Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)
  • Assistenti: sig.ri Mastrodonato – Fontani
  • IV Ufficiale: sig. Mariani
  • VAR: sig. Abissoo
  • AVAR: sig. Cosso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 Milan 3 1
6 Atalanta 3 1
7 Cagliari 3 1
8 Juventus 3 1
9 LAZIO 3 1
10 Como 1 1
11 Udinese 1 1
12 Sassuolo 0 1
13 Torino 0 1
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