L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 12a giornata del campionato di Serie A 2026/27: a dirigere Lazio Lecce sarà il sig. Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Biffi e Regattieri. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Collu, mentre come VAR e AVAR saranno rispettivamente Maggioni e Ghersini.

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Marcenaro sarà l’arbitro di Lazio Lecce: ecco la designazione completa

Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: Biffi – Regattieri

IV Ufficiale: Collu

VAR: Maggioni

AVAR: Ghersini.

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