ARBITRI
Arbitro Lazio Lecce: all’Olimpico dirigerà il sig. Marcenaro
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la 12a giornata del campionato di Serie A 2026/27: a dirigere Lazio Lecce sarà il sig. Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Biffi e Regattieri. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Collu, mentre come VAR e AVAR saranno rispettivamente Maggioni e Ghersini.
Leggi anche: Probabili formazioni Lazio Lecce: Gattuso fa i conti con gli infortunati
Marcenaro sarà l’arbitro di Lazio Lecce: ecco la designazione completa
- Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)
- Assistenti: Biffi – Regattieri
- IV Ufficiale: Collu
- VAR: Maggioni
- AVAR: Ghersini.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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