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Arbitro Lazio Milan: il sig. Marcenaro dirigerà la sfida dell’Olimpico

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4 ore ago

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Arbitro Marcenaro Lazio Milan

Lazio Milan, sfida della quarta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico a tinte rossonere, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Di Gioia. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Guida, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Meraviglia e Aureliano.

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Marcenaro è l’arbitro di Lazio Milan: la designazione completa

  • Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)
  • Assistenti: sig.ri Rossi C. – Di Gioia
  • IV Ufficiale: sig. Guida
  • VAR: sig. Meraviglia
  • AVAR: sig. Aureliano

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
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16 Parma 1 3
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