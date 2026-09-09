Arbitro Lazio Milan: il sig. Marcenaro dirigerà la sfida dell’Olimpico

Lazio Milan, sfida della quarta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico a tinte rossonere, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Marcenaro della sezione di Genova, coadiuvato dagli assistenti Rossi C. e Di Gioia. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Guida, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Meraviglia e Aureliano.

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Marcenaro è l’arbitro di Lazio Milan: la designazione completa

Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)

Assistenti: sig.ri Rossi C. – Di Gioia

IV Ufficiale: sig. Guida

VAR: sig. Meraviglia

AVAR: sig. Aureliano

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