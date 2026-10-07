Lazio Monza, sfida della sesta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico ancora semideserto, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Mariani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Volpi.

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Collu è l’arbitro di Lazio Monza: la designazione completa

Arbitro: sig. Collu (sez. di Cagliari)

Assistenti: sig.ri Bahri-Moro

IV Ufficiale: sig. Mariani

VAR: sig. Di Paolo

AVAR: sig. Volpi.

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