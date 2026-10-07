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Arbitro Lazio Monza: il sig. Collu dirigerà la sfida dell’Olimpico

Published

2 ore ago

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Arbitro Lazio Monza

Lazio Monza, sfida della sesta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà un Olimpico ancora semideserto, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Mariani, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Di Paolo e Volpi.

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Collu è l’arbitro di Lazio Monza: la designazione completa

  • Arbitro: sig. Collu (sez. di Cagliari)
  • Assistenti: sig.ri Bahri-Moro
  • IV Ufficiale: sig. Mariani
  • VAR: sig. Di Paolo
  • AVAR: sig. Volpi.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
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