ARBITRI
Arbitro Lazio Parma: il signor Arena dirigerà la sfida dell’Olimpico
Lazio Parma, gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027 sarà diretta dal signor Arena, arbitro della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Doveri, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Santoro e Mazzoleni.
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Arena è l’arbitro di Lazio Parma: la designazione completa
Ottava giornata di campionato alle porte. Continua il programma per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 24 ottobre alle ore 20:45 nella gara interna contro il Parma. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i ducali.
L’arbitro sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti saranno Ceccon e Ceolin con Doveri quarto uomo. Al Var ci sarà Santoro con Mazzoleni come Avar. Di seguito la designazione completa.
Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)
Assistenti: Ceccon – Ceolin
IV Uomo: Doveri
VAR: Santoro
AVAR: Mazzoleni
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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