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Arbitro Lazio Parma: il signor Arena dirigerà la sfida dell’Olimpico

Published

10 minuti ago

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arbitro lazio parma Alberto Ruben Arena

Lazio Parma, gara valida per l’ottava giornata della Serie A 2026-2027 sarà diretta dal signor Arena, arbitro della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Ceccon e Ceolin. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Doveri, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Santoro e Mazzoleni.

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Arena è l’arbitro di Lazio Parma: la designazione completa

Ottava giornata di campionato alle porte. Continua il programma per la Lazio di Gattuso, che sarà impegnata sabato 24 ottobre alle ore 20:45 nella gara interna contro il Parma. Proprio in vista del match l’AIA ha reso nota la designazione arbitrale per la gara contro i ducali. 

L’arbitro sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Gli assistenti saranno Ceccon e Ceolin con Doveri quarto uomo. Al Var ci sarà Santoro con Mazzoleni come Avar. Di seguito la designazione completa.

Arbitro: Arena (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Ceccon – Ceolin

IV Uomo: Doveri

VAR: Santoro

AVAR: Mazzoleni

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7 Cagliari 13 6
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