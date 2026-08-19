ARBITRI
Lazio Women pronta al debutto: la designazione arbitrale della prima gara
La prima sfida della Lazio Women andrà in scena al Fersini, alle ore 20:30 di domenica 23 agosto, e sarà la prima gara ufficiale della stagione per le ragazze biancocelesti, le quali ospiteranno, tra le mura amiche, il Napoli Women: è appena stato reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida.
Leggi anche: “Capezzone: “Lotito, noi l’avvisiamo: questa stagione sarà un calvario!”
Ufficializzato l’arbitro per Lazio Women Napoli Women
La Lazio Women debutterà questo weekend nel suo girone di Serie A Women’s Cup, quello che vede presenti, oltre al Napoli, anche Parma e Inter.
E, proprio in vista del match, è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio e Napoli sarà diretta dal signor Cristiano Ursini di Pescara, gli assistenti saranno Paolo Camilli e Francesco Raccanello, con Marco Burattini quarto ufficiale.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Romagnoli Al Sadd, arrivano rassicurazioni: l’eterna attesa continua
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Cataldi ancora ai box, niente Bologna per lui: le ultime