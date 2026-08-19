Lazio Women pronta al debutto: la designazione arbitrale della prima gara

La prima sfida della Lazio Women andrà in scena al Fersini, alle ore 20:30 di domenica 23 agosto, e sarà la prima gara ufficiale della stagione per le ragazze biancocelesti, le quali ospiteranno, tra le mura amiche, il Napoli Women: è appena stato reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida.

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Ufficializzato l’arbitro per Lazio Women Napoli Women

La Lazio Women debutterà questo weekend nel suo girone di Serie A Women’s Cup, quello che vede presenti, oltre al Napoli, anche Parma e Inter.

E, proprio in vista del match, è stata resa nota la designazione arbitrale. La gara tra Lazio e Napoli sarà diretta dal signor Cristiano Ursini di Pescara, gli assistenti saranno Paolo Camilli e Francesco Raccanello, con Marco Burattini quarto ufficiale.

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