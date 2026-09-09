ARBITRI
Arbitro Marcenaro e la Lazio: i precedenti del fischietto genovese
Matteo Marcenaro nasce a Genova il 9 novembre 1999 ed è iscritto alla sezione AIA del capoluogo ligure. Arbitro effettivo dal 2007, esordisce in Serie A il 30 novembre 2021 dirigendo la sfida Verona Cagliari, gara valida per la quindicesima giornata della stagione 2021-22.
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I precedenti del signor Marcenaro con la Lazio
Sono in tutto 4 gli incroci in carriera tra l’arbitro Matteo Marcenaro e la Lazio. Il bilancio è positivo, con 2 vittorie per i biancocelesti su 4 incontri disputati.
- Totale: 4 partite
- Vittorie Lazio: 2
- Pareggi: 1
- Sconfitte Lazio: 1
*dati aggiornati il 9 settembre 2026
Cartellini e rigori
L’arbitro Marcenaro ha all’attivo contro la Lazio:
- 10 cartellini gialli
- 0 cartellini rossi
Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è negativo per la Lazio: 3 penalty assegnati, due contro e uno a favore.
- 1 rigore a favore
- 2 rigori contro
I quattro incroci di Marcenaro con la Lazio
Sono appunto 4 gli incroci in carriera di Matteo Marcenaro con la Lazio. Il primo incontro risale alla stagione 2022/2023, in particolare al 02/04/2023: Monza Lazio terminò 2-0 in favore dei biancocelesti, con le reti di Pedro e Milinkovic. Il secondo incontro diretto fu proprio contro la Fiorentina all’Olimpico: la Lazio si impose di misura, 1-0, grazie a una rete dagli undici metri di Immobile in pieno recupero. La direzione successiva fu ancora contro i viola, ma stavolta al Franchi. Gila portò in vantaggio i biancocelesti, ma due rigori (discussi) concessi alla Fiorentina, e siglati da Gudmundsson, ribaltarono la partita. Infine, l’ultimo incrocio tra Marcenaro e la Lazio avvenne il 04/04/2026, quando la partita contro il Parma si concluse 1-1.
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|3
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|4
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|3
|5
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|3
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|3
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|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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