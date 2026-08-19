Arbitro Maresca e la Lazio: i precedenti del fischietto napoletano

Fabio Maresca nasce a Napoli il 12 aprile 1981 ed è iscritto alla sezione AIA del capoluogo campano. Arbitro effettivo dal 1997, esordisce in Serie A il 18 maggio 2014 dirigendo proprio Lazio-Bologna, gara valida per l’ultima giornata della stagione 2013-14. E con quella designazione un arbitro della sezione di Napoli tornava in Serie A dopo 50 anni di assenza (ndr). Promosso in CAN A nel luglio 2016, nella prima giornata del campionato 2017-18 è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore grazie all’utilizzo del VAR. Al di fuori del campo fa parte del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

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I precedenti del signor Maresca con la Lazio

Sono in tutto 25 gli incroci tra l’arbitro Fabio Maresca e la Lazio. Il bilancio è complessivamente positivo, con 12 vittorie per i biancocelesti, 4 pareggi e 9 sconfitte.

Totale : 25 partite

: 25 partite Vittorie Lazio : 12

: 12 Pareggi : 4

: 4 Sconfitte Lazio: 9

*dati aggiornati il 27 luglio 2026

Cartellini e rigori

L’arbitro Maresca ha all’attivo contro la Lazio:

72 cartellini gialli

2 cartellini rossi

Per quanto riguarda i rigori, il bilancio è in parità: ne ha assegnati 5 contro la squadra biancoceleste e 5 in favore degli avversari.

5 rigori a favore

5 rigori contro

*dati aggiornati il 27 luglio 2026

Le partite più significative

Il rapporto tra Maresca e la Lazio è storia di polemiche ricorrenti e silenzi stampa. Il primo episodio di tensione arriva nel settembre 2023, in Juventus-Lazio 3-1: la Lazio contesta il primo gol di Vlahovic, nato da un pallone di McKennie che i biancocelesti giudicano uscito lateralmente, e impone il silenzio stampa a tutti i tesserati. Stessa scena pochi mesi dopo, in Lazio-Bologna 1-2 del 18 febbraio 2024 – l’ultimo incrocio prima del derby. L’episodio chiave: Fabbian, già ammonito, commette un evidente fallo su Immobile che avrebbe meritato il secondo giallo. Maresca lascia correre. Il direttore sportivo Fabiani scende in campo nell’intervallo a protestare, lo stadio esplode. Il silenzio stampa viene replicato per la seconda volta nella stessa stagione.

Maresca e il derby

Il derby del 17 maggio 2026 – Roma-Lazio della 37ª giornata – è stato il primo derby della Capitale in carriera per Maresca. Una designazione attesa e discussa, con l’alternativa Massa scartata dal reggente CAN Tommasi. Il risultato finale è stato Roma-Lazio 2-0, con la Lazio che ha incassato una sconfitta pesante in una partita come sempre molto sentita da entrambe le squadre. Anche in quella occasione le scelte arbitrali hanno alimentato discussioni nell’ambiente biancoceleste.

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