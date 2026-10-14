ARBITRI
Arbitro Massa e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Imperia
Davide Massa, arbitro di Juventus Lazio, nasce ad Imperia il 15 luglio 1981 ed è iscritto alla Sezione AIA della medesima città ligure. Arbitro effettivo dal 1996, esordisce in Serie A il 23 gennaio 2011. Dal 2014 è anche arbitro FIFA. Al di fuori dal campo svolge la professione di funzionario bancario.
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I precedenti del signor Massa con la Lazio
Il fischietto ligure ha già incrociato la squadra biancoceleste in 35 occasioni (fra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) con un bilancio totale sostanzialmente in equilibrio.
- Totale: 35 partite
- Vittorie Lazio: 12
- Pareggi: 12
- Sconfitte Lazio: 11
- Cartellini e rigori
- 85 cartellini gialli
- 7 cartellini rossi
- 4 rigori a favore
- 6 rigori contro
Le partite memorabili della Lazio dirette da Massa
Impossibile dimenticare la Supercoppa Italiana 2017/2018 vinta dalla Lazio per 3-2 sulla Juventus, grazie al gol nel finale di Murgia.
Ma anche più di recente c’è una partita importante che ha visto i capitolini superare la Roma nel derby di Coppa Italia del 19 marzo 2023. Quel giorno esordì Mandas fra i pali biancocelesti e arrivò il successo di misura (1-0) grazie alla rete di Zaccagni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
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|10
|6
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|10
|5
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|6
|10
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|7
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|5
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|6
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|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
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|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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