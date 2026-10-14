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Arbitro Massa e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Imperia

Published

2 ore ago

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Davide Massa

Davide Massa, arbitro di Juventus Lazio, nasce ad Imperia il 15 luglio 1981 ed è iscritto alla Sezione AIA della medesima città ligure. Arbitro effettivo dal 1996, esordisce in Serie A il 23 gennaio 2011. Dal 2014 è anche arbitro FIFA. Al di fuori dal campo svolge la professione di funzionario bancario.

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I precedenti del signor Massa con la Lazio

Il fischietto ligure ha già incrociato la squadra biancoceleste in 35 occasioni (fra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana) con un bilancio totale sostanzialmente in equilibrio.

  • Totale: 35 partite
  • Vittorie Lazio: 12
  • Pareggi: 12
  • Sconfitte Lazio: 11
  • Cartellini e rigori
  • 85 cartellini gialli
  • 7 cartellini rossi
  • 4 rigori a favore
  • 6 rigori contro

Le partite memorabili della Lazio dirette da Massa

Impossibile dimenticare la Supercoppa Italiana 2017/2018 vinta dalla Lazio per 3-2 sulla Juventus, grazie al gol nel finale di Murgia.

Ma anche più di recente c’è una partita importante che ha visto i capitolini superare la Roma nel derby di Coppa Italia del 19 marzo 2023. Quel giorno esordì Mandas fra i pali biancocelesti e arrivò il successo di misura (1-0) grazie alla rete di Zaccagni.

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