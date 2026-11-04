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Arbitro Napoli Lazio: al Maradona dirigerà il sig. Pairetto

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4 ore ago

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Arbitro Napoli Lazio

Napoli Lazio, sfida in programma per domenica 8 novembre alle 12:30 senza tifosi ospiti, ha conosciuto il suo arbitro: dirigerà l’incontro il signor Pairetto, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Perrotti. Quarto Ufficiale di gara darà il signor Marinelli, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Aureliano Mazzoleni.

Leggi anche: Probabili formazioni Napoli Lazio: le scelte di Allegri e Gattuso

Pairetto sarà l’arbitro di Napoli Lazio: ecco la designazione completa

  • Arbitro: sig. Luca Pairetto (sez. di Nichelino)
  • Assistenti: sig.ri Tegoni e Perrotti
  • IV Ufficiale: sig. Marinelli.
  • VAR: sig. Aureliano.
  • AVAR: sig. Mazzoleni.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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