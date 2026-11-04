Arbitro Pairetto e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torino

Luca Pairetto nasce a Torino il 14 aprile del 1984 e inizia la carriera da arbitro nel 1999, fu però nella stagione 2013/14 che si mise in mostra come uno dei migliori fischietti della Serie B e inizò ad affacciarsi in Serie A: domenica 8 novembre alle 12:00 dirigerà Napoli Lazio e questi sono i suoi precedenti con i biancocelesti.

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I precedenti del signor Pairetto con la Lazio

Sono 20 gli incroci tra Pairetto e la Lazio e i precedenti sorrido alla Lazio visto che 13 incontri sono terminati in favore dei biancocelesti, 3 sono i pareggi mentre 4 è il numero delle sconfitte. L’ultimo incontro è del 20 dicembre 2025 quando tra Lazio e Cremonese finì 0-0.

Totale: 20 partite

Vittorie Lazio: 13

Pareggi: 3

Sconfitte Lazio: 4

Cartellini e rigori

51 cartellini gialli

1 cartellino rosso

8 rigori

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