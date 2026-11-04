ARBITRI
Arbitro Pairetto e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torino
Luca Pairetto nasce a Torino il 14 aprile del 1984 e inizia la carriera da arbitro nel 1999, fu però nella stagione 2013/14 che si mise in mostra come uno dei migliori fischietti della Serie B e inizò ad affacciarsi in Serie A: domenica 8 novembre alle 12:00 dirigerà Napoli Lazio e questi sono i suoi precedenti con i biancocelesti.
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I precedenti del signor Pairetto con la Lazio
Sono 20 gli incroci tra Pairetto e la Lazio e i precedenti sorrido alla Lazio visto che 13 incontri sono terminati in favore dei biancocelesti, 3 sono i pareggi mentre 4 è il numero delle sconfitte. L’ultimo incontro è del 20 dicembre 2025 quando tra Lazio e Cremonese finì 0-0.
Totale: 20 partite
Vittorie Lazio: 13
Pareggi: 3
Sconfitte Lazio: 4
Cartellini e rigori
51 cartellini gialli
1 cartellino rosso
8 rigori
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
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|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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