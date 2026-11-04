Connect with us

ARBITRI

Arbitro Pairetto e la Lazio: i precedenti con il fischietto di Torino

Published

3 ore ago

on

Abitro Pairetto precedenti Lazio

Luca Pairetto nasce a Torino il 14 aprile del 1984 e inizia la carriera da arbitro nel 1999, fu però nella stagione 2013/14 che si mise in mostra come uno dei migliori fischietti della Serie B e inizò ad affacciarsi in Serie A: domenica 8 novembre alle 12:00 dirigerà Napoli Lazio e questi sono i suoi precedenti con i biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Arbitro Napoli Lazio: al Maradona dirigerà il sig. Pairetto

I precedenti del signor Pairetto con la Lazio

Sono 20 gli incroci tra Pairetto e la Lazio e i precedenti sorrido alla Lazio visto che 13 incontri sono terminati in favore dei biancocelesti, 3 sono i pareggi mentre 4 è il numero delle sconfitte. L’ultimo incontro è del 20 dicembre 2025 quando tra Lazio e Cremonese finì 0-0.

Totale: 20 partite

Vittorie Lazio: 13

Pareggi: 3

Sconfitte Lazio: 4

Cartellini e rigori

51 cartellini gialli

1 cartellino rosso

8 rigori

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI