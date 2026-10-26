Arbitro Sassuolo Lazio: al Mapei dirigerà il sig. Zufferli

Sassuolo Lazio, gara valida per la nona giornata della Serie A 2026-2027, sarà diretta dal signor Zufferli, arbitro della sezione di Udine, coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Miniutti. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Tremolada, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Cosso e Aureliano.

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Zufferli è l’arbitro di Sassuolo Lazio: ecco la designazione completa

Arbitro: sig. Zufferli (sez. di Udine)

Assistenti: sig.ri Di Gioia – Miniutti

IV ufficiale: sig. Tremolada

VAR: sig. Cosso

AVAR: sig. Aureliano.

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