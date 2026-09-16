ARBITRI
Arbitro Sozza e la Lazio: i precedenti del fischietto di Seregno
Simone Sozza, arbitro di Venezia Lazio, nasce a Milano il 19 agosto 1987 ed è iscritto alla sezione AIA di Seregno, provincia di Monza e Brianza. Arbitro effettivo dal 2004, esordisce in Serie A il 26 gennaio 2020 dirigendo la sfida Parma Udinese, gara valida per la ventunesima giornata della stagione 2019-20. Al di fuori del campo è un impiegato a Seregno.
Leggi anche: Biglietti Venezia Lazio: subito sold out il settore ospiti
I precedenti del signor Sozza con la Lazio
Il fischietto lombardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 9 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto 2 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.
- Totale: 9 partite
- Vittorie Lazio: 2
- Pareggi: 3
- Sconfitte Lazio: 4
*dati aggiornati al 16 settembre 2026
Cartellini e rigori
L’arbitro Sozza ha all’attivo contro la Lazio:
- 19 cartellini gialli
- 2 cartellini rossi
Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è positivo per la Lazio: 2 penalty assegnati a favore e uno contro.
- 2 rigore a favore
- 1 rigori contro
I nove incroci di Sozza con la Lazio
Sono appunto 9 gli incroci in carriera di Simone Sozza con la Lazio. Il primo incontro risale alla stagione 2021/2022, in particolare al 21/08/2021: Empoli Lazio terminò 1-3 in favore dei biancocelesti, con le reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile. Il secondo incontro diretto fu contro il Sassuolo, sempre in trasferta: la Lazio perse 2-1 grazie alle due reti per gli emiliani di Berardi e Raspadori. La direzione successiva fu contro l’Atalanta in casa, il 22/01/2022, ma stavolta finì in pareggio e a reti bianche. La quarta avvenne in Coppa Italia contro il Milan, nei quarti di finale, il 09/02/2022 e qui i biancocelesti crollarono sotto un netto 4-0.
Nella stagione successiva, quella 2022/23, il debutto di Sozza con la Lazio avvenne il 03/09/2022 nella sfida casalinga contro il Napoli: vittoria dei partenopei, finì infatti 1-2, con l’unica rete biancoceleste segnata da Mattia Zaccagni. Due anni più tardi, il 29/09/2024, il fischietto di Seregno tornò a dirigere la Lazio e qui l’esito fu diverso: vittoria in casa del Torino con un rocambolesco 2-3. Gli ultimi tre incontri diretti sono due derby, quello del 13/04/2025 pareggiato 1-1 e del 21/09/2025 perso 0-1, e la sfida con la Fiorentina del 07/01/2026 che finì 2-2.
di Claudio Troilo
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI11 ore ago
Cataldi, panchina simbolica con il Milan: il regista ha bisogno di tempo
-
NOTIZIE1 ora ago
Nuovo appuntamento per il Flaminio: ecco i prossimi passi
-
CALCIOMERCATO LAZIO8 ore ago
Icardi, avanza l’ipotesi inglese: una big su di lui