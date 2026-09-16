Arbitro Sozza e la Lazio: i precedenti del fischietto di Seregno

Simone Sozza, arbitro di Venezia Lazio, nasce a Milano il 19 agosto 1987 ed è iscritto alla sezione AIA di Seregno, provincia di Monza e Brianza. Arbitro effettivo dal 2004, esordisce in Serie A il 26 gennaio 2020 dirigendo la sfida Parma Udinese, gara valida per la ventunesima giornata della stagione 2019-20. Al di fuori del campo è un impiegato a Seregno.

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I precedenti del signor Sozza con la Lazio

Il fischietto lombardo ha già incrociato la squadra biancoceleste in 9 occasioni con il bilancio che non sorride alla Lazio, che ha infatti ottenuto 2 successi, 3 pareggi e 4 sconfitte.

Totale : 9 partite

: 9 partite Vittorie Lazio : 2

: 2 Pareggi : 3

: 3 Sconfitte Lazio: 4

*dati aggiornati al 16 settembre 2026

Cartellini e rigori

L’arbitro Sozza ha all’attivo contro la Lazio:

19 cartellini gialli

2 cartellini rossi

Per quanto riguarda i rigori, invece, il bilancio è positivo per la Lazio: 2 penalty assegnati a favore e uno contro.

2 rigore a favore

1 rigori contro

I nove incroci di Sozza con la Lazio

Sono appunto 9 gli incroci in carriera di Simone Sozza con la Lazio. Il primo incontro risale alla stagione 2021/2022, in particolare al 21/08/2021: Empoli Lazio terminò 1-3 in favore dei biancocelesti, con le reti di Milinkovic-Savic, Lazzari e Immobile. Il secondo incontro diretto fu contro il Sassuolo, sempre in trasferta: la Lazio perse 2-1 grazie alle due reti per gli emiliani di Berardi e Raspadori. La direzione successiva fu contro l’Atalanta in casa, il 22/01/2022, ma stavolta finì in pareggio e a reti bianche. La quarta avvenne in Coppa Italia contro il Milan, nei quarti di finale, il 09/02/2022 e qui i biancocelesti crollarono sotto un netto 4-0.

Nella stagione successiva, quella 2022/23, il debutto di Sozza con la Lazio avvenne il 03/09/2022 nella sfida casalinga contro il Napoli: vittoria dei partenopei, finì infatti 1-2, con l’unica rete biancoceleste segnata da Mattia Zaccagni. Due anni più tardi, il 29/09/2024, il fischietto di Seregno tornò a dirigere la Lazio e qui l’esito fu diverso: vittoria in casa del Torino con un rocambolesco 2-3. Gli ultimi tre incontri diretti sono due derby, quello del 13/04/2025 pareggiato 1-1 e del 21/09/2025 perso 0-1, e la sfida con la Fiorentina del 07/01/2026 che finì 2-2.

di Claudio Troilo

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