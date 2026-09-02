Arbitro Tremolada e la Lazio: i precedenti del fischietto milanese

Paride Tremolada nasce a Vaprio d’Adda, località a metà strada tra Milano e Bergamo, l’11 agosto del 1988 ed è iscritto alla sezione AIA di Monza. Dopo aver accumulato esperienza nelle lege minori, soprattutto Serie D e Serie C, Tremolada a partire dalla stagione 2023/2024 è stato promosso in CAN A-B. La sua prima partita in Serie A, in veste di quarto ufficiale, fu Cagliari-Udinese. Quello stesso anno diresse anche la sua prima gara della massima divisione, era Udinese-Lecce del 23 ottobre. Sono invece già quattro le gare della Lazio arbitrate dal fischietto milanese: ecco i precedenti dell’arbitro di Udinese-Lazio.

LEGGI ANCHE: Gudmundsson: “Che felicità essere qui, forza Lazio sempre!” (VD)

I precedenti del signor Tremolada con la Lazio

Sono in tutto 4 gli incroci tra l’arbitro Fabio Maresca e la Lazio. Il bilancio è complessivamente equilibrato, con1 vittoria per i biancocelesti, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Totale : 4 partite

: 4 partite Vittorie Lazio : 1

: 1 Pareggi : 2

: 2 Sconfitte Lazio : 1

: 1 *dati aggiornati il 2 settembre 2026

Cartellini e rigori

L’arbitro Tremolada ha all’attivo contro la Lazio

10 cartellini gialli

1 cartellino rosso

1 rigore a favore

0 rigori contro

Le volte che Tremolada ha arbitrato la Lazio

La prima partita di Tremolada con la Lazio risale alla stagione 2023/24 quando all’ultima giornata diresse all’Olimpico il match terminato 1-1 con il Sassuolo. La stagione successiva, alla prima giornata, ritrovò la Lazio sempre all’Olimpico: per l’occasione i biancocelesti riuscirono ad avere la meglio sul Venezia per 3-1, lì il rigore realizzato da Castellanos. In quella stessa stagione l’arbitro milanese fu direttore di gara anche della prima giornata di ritorno dei capitolini, quella casalinga contro il Como finita 1-1 con espulsione, per doppio giallo, di Tchaouna. L’ultimo precedente è invece dell’anno scorso, sia alla terza giornata e la Lazio si arrende in casa del Sassuolo per 1-0.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP