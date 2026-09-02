ARBITRI
Arbitro Tremolada e la Lazio: i precedenti del fischietto milanese
Paride Tremolada nasce a Vaprio d’Adda, località a metà strada tra Milano e Bergamo, l’11 agosto del 1988 ed è iscritto alla sezione AIA di Monza. Dopo aver accumulato esperienza nelle lege minori, soprattutto Serie D e Serie C, Tremolada a partire dalla stagione 2023/2024 è stato promosso in CAN A-B. La sua prima partita in Serie A, in veste di quarto ufficiale, fu Cagliari-Udinese. Quello stesso anno diresse anche la sua prima gara della massima divisione, era Udinese-Lecce del 23 ottobre. Sono invece già quattro le gare della Lazio arbitrate dal fischietto milanese: ecco i precedenti dell’arbitro di Udinese-Lazio.
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I precedenti del signor Tremolada con la Lazio
Sono in tutto 4 gli incroci tra l’arbitro Fabio Maresca e la Lazio. Il bilancio è complessivamente equilibrato, con1 vittoria per i biancocelesti, 2 pareggi e 1 sconfitta.
- Totale: 4 partite
- Vittorie Lazio: 1
- Pareggi: 2
- Sconfitte Lazio: 1
- *dati aggiornati il 2 settembre 2026
Cartellini e rigori
L’arbitro Tremolada ha all’attivo contro la Lazio
10 cartellini gialli
1 cartellino rosso
1 rigore a favore
0 rigori contro
Le volte che Tremolada ha arbitrato la Lazio
La prima partita di Tremolada con la Lazio risale alla stagione 2023/24 quando all’ultima giornata diresse all’Olimpico il match terminato 1-1 con il Sassuolo. La stagione successiva, alla prima giornata, ritrovò la Lazio sempre all’Olimpico: per l’occasione i biancocelesti riuscirono ad avere la meglio sul Venezia per 3-1, lì il rigore realizzato da Castellanos. In quella stessa stagione l’arbitro milanese fu direttore di gara anche della prima giornata di ritorno dei capitolini, quella casalinga contro il Como finita 1-1 con espulsione, per doppio giallo, di Tchaouna. L’ultimo precedente è invece dell’anno scorso, sia alla terza giornata e la Lazio si arrende in casa del Sassuolo per 1-0.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
|Roma
|6
|2
|2
|Inter
|6
|2
|3
|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
|6
|2
|5
|Atalanta
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Udinese
|4
|2
|8
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|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Napoli
|3
|2
|11
|Sassuolo
|3
|2
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|Cagliari
|3
|2
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|3
|2
|14
|Torino
|0
|2
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|0
|2
|16
|Genoa
|0
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|0
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|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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