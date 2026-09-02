Connect with us

ARBITRI

Arbitro Tremolada e la Lazio: i precedenti del fischietto milanese

Published

1 ora ago

on

Arbitro Tremolada Lazio precedenti

Paride Tremolada nasce a Vaprio d’Adda, località a metà strada tra Milano e Bergamo, l’11 agosto del 1988 ed è iscritto alla sezione AIA di Monza. Dopo aver accumulato esperienza nelle lege minori, soprattutto Serie D e Serie C, Tremolada a partire dalla stagione 2023/2024 è stato promosso in CAN A-B. La sua prima partita in Serie A, in veste di quarto ufficiale, fu Cagliari-Udinese. Quello stesso anno diresse anche la sua prima gara della massima divisione, era Udinese-Lecce del 23 ottobre. Sono invece già quattro le gare della Lazio arbitrate dal fischietto milanese: ecco i precedenti dell’arbitro di Udinese-Lazio.

LEGGI ANCHE: Gudmundsson: “Che felicità essere qui, forza Lazio sempre!” (VD)

I precedenti del signor Tremolada con la Lazio

Sono in tutto 4 gli incroci tra l’arbitro Fabio Maresca e la Lazio. Il bilancio è complessivamente equilibrato, con1 vittoria per i biancocelesti, 2 pareggi e 1 sconfitta.

  • Totale: 4 partite
  • Vittorie Lazio: 1
  • Pareggi: 2
  • Sconfitte Lazio: 1
  • *dati aggiornati il 2 settembre 2026

Cartellini e rigori

L’arbitro Tremolada ha all’attivo contro la Lazio

10 cartellini gialli

1 cartellino rosso

1 rigore a favore

0 rigori contro

Le volte che Tremolada ha arbitrato la Lazio

La prima partita di Tremolada con la Lazio risale alla stagione 2023/24 quando all’ultima giornata diresse all’Olimpico il match terminato 1-1 con il Sassuolo. La stagione successiva, alla prima giornata, ritrovò la Lazio sempre all’Olimpico: per l’occasione i biancocelesti riuscirono ad avere la meglio sul Venezia per 3-1, lì il rigore realizzato da Castellanos. In quella stessa stagione l’arbitro milanese fu direttore di gara anche della prima giornata di ritorno dei capitolini, quella casalinga contro il Como finita 1-1 con espulsione, per doppio giallo, di Tchaouna. L’ultimo precedente è invece dell’anno scorso, sia alla terza giornata e la Lazio si arrende in casa del Sassuolo per 1-0.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 02ª 30/08/2026 · 20:45
Lazio
1-0
Finale
Genoa
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 6 2
2 Inter 6 2
3 Milan 6 2
4 Juventus 6 2
5 Atalanta 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Udinese 4 2
8 Como 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Napoli 3 2
11 Sassuolo 3 2
12 Cagliari 3 2
13 Lecce 3 2
14 Torino 0 2
15 Bologna 0 2
16 Genoa 0 2
17 Parma 0 2
18 Monza 0 2
19 Venezia 0 2
20 Fiorentina 0 2
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI