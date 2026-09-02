Arbitro Udinese Lazio: il sig. Tremolada dirigerà la sfida del Bluenergy Stadium

Udinese Lazio, sfida della terza giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà il settore ospiti del Bluenergy Stadium di Udine gremito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Tremolada della sezione di Monza, coadiuvato dagli assistenti Rossi L. e Monaco. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Maresca, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Maggioni e Rutella.

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Tremolada è l’arbitro di Udinese Lazio: la designazione completa

Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)

Assistenti: sig.ri Rossi L. – Monaco

IV Ufficiale: sig. Maresca

VAR: sig. Maggioni

AVAR: sig. Rutella.

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