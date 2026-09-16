ARBITRI
Arbitro Venezia Lazio: il sig. Sozza dirigerà la sfida del Penzo
Venezia Lazio, sfida della quarta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà il settore ospiti del Penzo gremito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Berciglia e Zingarelli. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Bonacina, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Pezzuto e Piccinini.
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Sozza è l’arbitro di Venezia Lazio: la designazione completa
- Arbitro: sig. Sozza (sez. di Seregno)
- Assistenti: sig.ri Berciglia-Zingarelli
- IV Ufficiale: sig. Bonacina
- VAR: sig. Pezzuto
- AVAR: sig. Piccinini.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
|Cagliari
|9
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|4
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|4
|14
|Torino
|3
|4
|15
|Fiorentina
|3
|4
|16
|Parma
|1
|4
|17
|Bologna
|1
|4
|18
|Monza
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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