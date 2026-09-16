Arbitro Venezia Lazio: il sig. Sozza dirigerà la sfida del Penzo

Venezia Lazio, sfida della quarta giornata della Serie A 2026-2027 che vedrà il settore ospiti del Penzo gremito, ha conosciuto il suo arbitro: a dirigere la sfida sarà il signor Sozza della sezione di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Berciglia e Zingarelli. Quarto ufficiale di gara sarà il signor Bonacina, mentre come VAR e AVAR ci saranno rispettivamente Pezzuto e Piccinini.

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Sozza è l’arbitro di Venezia Lazio: la designazione completa