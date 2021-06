Euro 2020 | OCCHIO AL FISCHIETTO: ecco chi dirigerà Belgio – Italia

- Advertisement -

OCCHIO AL FISCHIETTO BELGIO ITALIA – E’ stata resa nota la quartina arbitrale chiamata a dirigere l’incontro tra Belgio e Italia. Il match, valevole per un quarto di finale di Euro 2020, decreterà chi tra diavoli rossi e azzurri volerà in semifinale ad affrontare una tra Spagna e Svizzera. Il fischietto della sfida, in programma venerdì 2 luglio, sarà lo sloveno Slavko Vincic.

La quartina arbitrale

ARBITRO: Slavko Vincic (SLO)

ASSISTENTI: Tomaz Klancnik – Andraz Kovacic (SLO)

IV UOMO: Fernando Rapallini (ARG)