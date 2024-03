Bayern Monaco - Lazio, esodo biancoceleste in Baviera: il dato

Tempo di lettura: < 1 minuto

BAYERN MONACO LAZIO BIGLIETTI - Si prospetta un vero e proprio esodo biancoceleste a Monaco di Baviera, dove domani 5 marzo la Lazio sfiderà il Bayern nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito il dato aggiornato sui biglietti venduti.

Bayern Monaco - Lazio, il dato aggiornato sui biglietti venduti

I tifosi della Lazio sono pronti ad invadere la Baviera per supportare i biancocelesti, chiamati a scalare la montagna Bayern Monaco. Sono infatti attesi circa 3400 aquilotti all'Allianz Arena, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Polverizzati i biglietti messi a disposizione per il settore ospiti e, anche stavolta, il calore dei propri sostenitori non mancherà agli uomini di Sarri.