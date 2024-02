Biglietti Bayern Monaco - Lazio: in arrivo due importanti novità

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI BAYERN LAZIO NOVITA - La società biancoceleste ha pubblicato sul proprio sito ufficiale due importanti novità riguardo i biglietti di Bayern Monaco - Lazio, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Bayern Monaco - Lazio: ulteriori biglietti in vendita

"La S.S. Lazio comunica di avere ricevuto eccezionalmente dal Bayern Monaco ulteriori 200 biglietti nel settore ospiti per la gara di UEFA Champions League a Monaco del 5 marzo alle ore 21:00".

Le nuove modalità di vendita

FASE 1: Dalle ore 12:00 di lunedì 26 febbraio

Prenotazione pagata solo on line tramite il sito Vivaticket.

Sarà necessario inserire nella schermata di prenotazione i dati anagrafici, la mail, le date e le modalità di viaggio e il numero del documento che verrà utilizzato in trasferta.

FASE 2: Da martedì 27 febbraio

Invio alla mail indicata nella prenotazione del biglietto/i in formato PDF da stampare, per accedere allo stadio Allianz Arena di Monaco e assistere alla partita.

Per questa eccezionale vendita si potranno acquistare solo fino a 2 biglietti per utente.

Prezzo Settore Ospiti

Costo biglietto: € 40 (al costo dei tagliandi verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,80%).

Bayern Monaco - Lazio, novità per l'invio dei biglietti

Non solo, riguardo la trasferta in Baviera, la società biancoceleste ha poi annunciato, sempre sul proprio sito ufficiale: "La S.S. Lazio comunica che l`invio tramite mail del biglietto acquistato per la trasferta contro il Bayern Monaco avverrà dalla giornata di oggi 23 febbraio e non più dal giorno 27 febbraio come comunicato precedentemente. Si ricorda a tutti i tifosi di stampare il biglietto in formato PDF per accedere allo stadio Allianz Arena di Monaco per assistere alla partita".