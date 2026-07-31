Biglietti amichevole Frosinone Lazio: dove acquistarli, settore ospiti, info utili

Ogni stagione, le modalità di vendita dei biglietti di Frosinone Lazio possono variare in base alle disposizioni delle autorità competenti, ma esistono alcune regole e procedure che vengono generalmente confermate e che permettono ai sostenitori della Lazio di organizzare la trasferta nel migliore dei modi.

In questa news trovi tutte le informazioni utili sui biglietti per l’amichevole del 9 agosto Frosinone Lazio, relative al settore ospiti, alla vendita e consigli utili per seguire la squadra in trasferta.

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Dove acquistare i biglietti per Frosinone Lazio

La vendita dei biglietti per Frosinone-Lazio viene gestita direttamente dal Frosinone attraverso i propri canali ufficiali di biglietteria.

Anche la Lazio pubblica sul proprio sito ufficiale tutte le comunicazioni riguardanti la trasferta dei tifosi biancocelesti, riportando le indicazioni fornite dalla società frusinate e dagli organi competenti.

In merito all’amichevole del 9 agosto, i ciociari hanno comunicato quanto segue:

“Il Frosinone Calcio informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara amichevole Frosinone-Lazio in programma domenica 9 agosto alle ore 20:45 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:

– Prezzo Tagliando del settore Ospiti € 10,00

– Modalità di vendita circuito Vivaticket online e punti vendita ricevitorie.

– Inizio Vendite: venerdi 31 luglio ore 11:00

– Chiusura Vendite: sabato 8 agosto ore 19:00

– Capienza del settore Ospiti 1.021 posti.

Restrizioni:

– Incedibilità del tagliando.

Gli utilizzatori dei titoli di accesso si impegnano a rispettare il Codice di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso, nonché a prendere visione ed a rispettare il regolamento d’uso dello stadio pubblicati anche sul sito internet ufficiale della società.

I biglietti del settore ospiti NON saranno in vendita alle casse dello stadio il giorno della partita. Si raccomanda di non recarsi a Frosinone se sprovvisti di biglietto.”

Settore ospiti Frosinone-Lazio

I tifosi della Lazio che desiderano assistere alla gara in trasferta possono acquistare, quando previsto, i tagliandi destinati al settore ospiti dello stadio Benito Stirpe, che ha una capienza di circa 1000 posti.

Le modalità di accesso al settore ospiti vengono comunicate di volta in volta e possono prevedere particolari disposizioni, come l’obbligo di Fidelity Card o limitazioni territoriali, sulla base delle decisioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza). Per questo motivo è fondamentale attendere sempre il comunicato ufficiale pubblicato nei giorni precedenti alla partita.

Quando escono i biglietti Frosinone Lazio

Generalmente la vendita dei biglietti viene aperta nei giorni che precedono la partita, dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale del Frosinone: in questo caso, saranno disponibili dalle ore 11 di venerdì 31 luglio fino al giorno prima del match, l’8 agosto.

Le date di apertura, la chiusura della prevendita del settore ospiti e gli eventuali cambiamenti vengono comunicati esclusivamente attraverso i canali ufficiali dei club.

Per questo motivo è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti dedicati ai biglietti di Frosinone Lazio, soprattutto se si intende seguire la squadra in trasferta.

Come organizzare la trasferta a Frosinone

La trasferta di Frosinone è una delle più vicine e frequentata dalla tifoseria biancoceleste, grazie alla facilità con la quale è possibile raggiungere il capoluogo laziale, sia con i mezzi sia con l’auto.

Prima della partenza è consigliabile verificare:

l’orario ufficiale della gara;

le modalità di accesso al settore ospiti;

gli eventuali percorsi dedicati ai tifosi ospiti;

le disposizioni delle forze dell’ordine;

gli orari di apertura dei cancelli.

Arrivare con un adeguato anticipo consente di effettuare senza fretta i controlli previsti all’ingresso dello stadio.

Lazionews.eu segue tutte le novità sui biglietti Frosinone Lazio

Su Lazionews.eu vengono pubblicati tutti gli aggiornamenti relativi ai biglietti di Frosinone Lazio, comprese le informazioni sulla vendita, i prezzi ufficiali, il settore ospiti, le eventuali limitazioni per la trasferta e ogni comunicazione utile per i tifosi biancocelesti.

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