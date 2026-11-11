Biglietti Inter Lazio, finale Supercoppa Italiana: tutte le info e quando parte la vendita

La finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio, in programma martedì 22 dicembre alle ore 21:00 presso lo stadio Meazza-San Siro di Milano, vedrà un esodo in massa di tifosi biancocelesti arrivare dalla Capitale: ecco tutte le info sulle modalità di vendita, i prezzi e su quando partirà la vendita dei tagliandi.

Leggi anche: Biglietti Lazio Roma, i tifosi rioccupano l’Olimpico: al via la prevendita per i vecchi abbonati

Biglietti Inter Lazio, finale Supercoppa Italiana: info su modalità di vendita e prezzi

Quello del derby non sarà l’unico appuntamento in grado di mobilitare la presenza in massa dei tifosi biancocelesti. Tra poco più di un mese la Lazio sarà protagonista della finale di Supercoppa italiana a San Siro, dove è previsto un autentico esodo dalla Capitale. A inizio della settimana prossima prenderà il via la vendita dei biglietti, con l’impianto milanese (da 77.000 posti) che sarà diviso equamente tra le due tifoserie. La previsione è di almeno 30-35.000 laziali presenti a Milano.

Tutte le informazioni sulla vendita, le modalità e i prezzi, usciranno a inizio della prossima settimana quando, effettivamente, partirà la caccia al biglietto. Ciò che è certo è che gli spalti del Meazza saranno colorati di biancoceleste almeno per metà. Una metà che, agli occhi, non stanca mai di vedere.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP