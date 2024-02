Biglietti Lazio - Milan, info per Curva Maestrelli e distinti sud est

Tempo di lettura: < 1 minuto

BIGLIETTI LAZIO MILAN INFO CURVA DISTINTI - La società biancoceleste ha fornito le informazioni utili per l'ingresso all'Olimpico per Lazio - Milan. Tale informazione riguarda i possessori dei biglietti in Curva Maestrelli e nei distinti sud est. Ecco di seguito i dettagli.

Il comunicato della Lazio con le info per Curva Maestrelli e distinti sud est

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale della Lazio: "La S.S. Lazio comunica che, per motivi di ordine pubblico, tutti i possessori di abbonamento o biglietto per i settori della Curva Maestrelli e dei Distinti Sud Est, dovranno entrare dai varchi di Piazza De Bosis e non da quelli di Viale delle Olimpiadi".