BIGLIETTI LAZIO
Biglietti Napoli Lazio: nonostante il divieto, i numeri sono importanti. Ecco il dato
Nonostante il divieto imposto ai tifosi della Lazio residenti in regione di recarsi al Maradona per assistere alla sfida con il Napoli, il dato sui biglietti venduti dei tifosi ospiti resta alto: come riporta il CdS nella sua edizione odierna, è stata toccata quota 900.
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Biglietti Napoli Lazio: il dato sui tagliandi venduti
Sono 900 i biglietti acquistati dai tifosi della Lazio per la trasferta di domenica al Maradona. Nonostante le pesanti limitazioni imposte, il settore ospiti comincia a riempirsi: restano poco meno di 1.600 posti disponibili, ma raggiungere un altro tutto esaurito sarà complicato. La vendita chiuderà domani, 7 novembre, alle ore 19:00.
Biglietti Napoli Lazio: divieto di trasferta ai residenti in regione
La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dal Napoli Calcio, informa i tifosi biancocelesti che, in ottemperanza alle disposizioni delle Autorità competenti, i tagliandi del settore ospiti per la gara di campionato EniLive Napoli-Lazio, in programma domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo stadio Maradona di Napoli, verranno messi in vendita secondo le seguenti modalità:
• Prezzo Tagliando € 40,00
• Modalità di vendita solo on-line: Circuito TicketOne.
• Inizio Vendite: 04.11.2026 ore 14.00
• Chiusura Vendite: 07.11.2026 ore 19.00
• SOLO WEB: divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio, anche se fidelizzati. Per i residenti nelle altre regioni, solo possessori di fidelity card Lazio 1900, con emissione del titolo in modalità passbook.
• Incedibilità del titolo.
• Ingresso: Gate 26.
· Capienza Settore: posti 2.482 denominato Settore Ospiti Superiore.
Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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