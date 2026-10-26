Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali

Dopo il Parma questo sabato, la Lazio tornerà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo martedì 27 ottobre, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:30; ecco di seguito la nota del club biancoceleste sulle modalità di acquisto dei biglietti.

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Sassuolo Lazio: Gattuso pensa a diverse staffette

Il dato sui biglietti venduti di Sassuolo Lazio

AGGIORNAMENTO 26 OTTOBRE – All’Olimpico contro il Parma, scrive il CdS stamane, c’erano complessivamente 9591 presenze, poco meno di quelle che affolleranno i gradoni del Mapei. A Reggio Emilia, infatti, i tifosi biancocelesti saranno 10mila. Lo stadio ha una capienza di 21.525 posti, per metà occupati da tifosi della Lazio. Il settore ospiti ne porta 4mila, ne sono serviti più del doppio per esaurire tutte le richieste. Anche il tifo organizzato ha annunciato cose uniche per la trasferta di Reggio invitando tutti a portare con loro bandiere, stendardi e vessilli a colorare il settore.

AGGIORNAMENTO 23 OTTOBRE – Non solo i 4100 posti nel settore ospiti del Mapei Stadium sono andati esauriti in poche ore. Anche i 1800 seggiolini nel settore adiacente sono stati letteralmente polverizzati. Adesso è caccia al biglietto nelle tribune – sottolinea Il Tempo – per quei tifosi biancocelesti che non vogliono mancare di fare sentire il proprio supporto alla squadra durante Sassuolo Lazio.

AGGIORNAMENTO 22 OTTOBRE – Esauriti tutti i 4100 posti messi a disposizione dei tifosi della Lazio per la trasferta di Sassuolo. Il settore ospiti sarà nuovamente sold out.

Previsto un altro sold-out al Mapei Stadium in occasione della sfida di campionato contro il Sassuolo. La vendita partirà domani, giovedì 22 ottobre, con l’altissima probabilità che i tagliandi vengano consumati nel giro di poche ore.

Sassuolo Lazio, il comunicato sulla vendita dei biglietti per il Mapei Stadium

La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni fornite dal Sassuolo Calcio, informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di giovedì 22 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Sassuolo-Lazio in programma martedì 27 ottobre delle ore 18:30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Modalità e informazioni per vendita:

– capienza del Settore Tribuna Nord Ospiti: 4.000 posti;

– prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;

– canali di vendita: circuito on line di Vivaticket e punti vendita;

– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di lunedì 26 ottobre.

Limitazioni:

– Nessuna.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità; non sarà necessaria la tessera del tifoso.

I tifosi della Lazio possono acquistare senza alcuna limitazione biglietti degli altri settori.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), questa è la mail a cui far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

MAIL: [email protected]

Per ulteriori informazioni riguardanti:

– Disabili – Accessi Speciali;

– Come arrivare allo stadio;

– Parcheggi settore ospiti;

– Regolamento d’uso;

– Codice tifosi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM



TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP