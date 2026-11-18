BIGLIETTI LAZIO
Biglietti Torino Lazio: tutte le info sulla vendita dei tagliandi
Di seguito tutte le info sulle modalità d’acquisto per i biglietti relativi a Torino Lazio, gara valida per la tredicesima giornata in programma sabato 28 novembre presso lo Stadio Grande Torino.
LEGGI ANCHE: Chiesa, Perisic e Hutchinson: ecco perché la Lazio va a caccia di un esterno
Il comunicato ufficiale della Lazio sulla vendita dei biglietti per Torino Lazio.
La S.S. Lazio, in conformità alle indicazione ricevute dal Torino Calcio, informa i tifosi biancocelesti che saranno messi i biglietti per la gara di Serie A Enilive Torino-Lazio, in programma il 28 novembre alle ore 18:00 allo stadio Grande Torino, secondo le seguenti modalità:
SETTORE OSPITI
– posti disponibili nel settore: 1.489 posti;
– prezzo del tagliando: 35 euro
– circuito di vendita: solo on line su sito vivaticket.
– titolari della Fidelity Card SS LAZIO 1900
LIMITAZIONI DI VENDITA:
A seguito della Determinazione 43/2026 dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive e con l’approvazione in sede di GOS, vengono adottate le seguenti misure organizzative:
– Divieto di vendita ai residenti nella regione Lazio in tutti i settori dello stadio ad esclusione del Settore Ospiti.
– Incedibilità dei titoli di accesso.
1° FASE DI VENDITA ai soli possessori della Fidelity 1900 residenti nella regione Lazio:
– Inizio vendite: giovedì 19 novembre alle ore 14:00
– Fine vendite: martedì 24 novembre alle ore 24:00
2° FASE DI VENDITA a tutti i possessori della Fidelity 1900 residenti nelle atre regioni:
– Inizio vendite: mercoledì 25 novembre alle ore 10:00
– Fine vendite: venerdì 27 novembre alle ore 19:00
Si consiglia ai tifosi della Lazio (non residenti nella regione Lazio) in caso di esaurimento del settore ospiti di acquistare i tagliandi nel settore Distinti Laterali adiacenti al Settore Ospiti.
ULTERIIORI INFORMAZIONI:
Richiesta di introduzione degli striscioni:
In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) questo è il link dove trovare tutte le informazioni per le richieste.
Nel caso di esposizione di striscioni già inseriti nell’albo nazionale, non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l’obbligo di comunicazione alla squadra ospitante.
Regolamento d’uso dell’Impianto Stadio Olimpico “Grande Torino”
Mappa dello stadio e ingresso settore Ospiti
L’ingresso del Settore Ospiti e del Parcheggio dedicato (fino ad esaurimento dei posti disponibili) è sito in Via Filadelfia con ingresso dal Piazzale San Gabriele di Gorizia.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Infortunio Zaccagni, migliorano le condizioni del capitano: la nota del club
-
NOTIZIE2 giorni ago
Lazio, il punto sui rinnovi: Cataldi verso l’addio, vicino il rinnovo per un titolare
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Tavares ci prova per il derby, attesa per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti