BIGLIETTI LAZIO
Biglietti Udinese Lazio: tutte le info sulla vendita dei biglietti
In questa news trovi tutte le informazioni utili sui biglietti di Udinese Lazio, prevendita e acquisto dei tagliandi per il Bluenergy Stadium di Udine.
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Il comunicato dell’Udinese in merito alla vendita dei biglietti di Udinese Lazio
L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:30 di lunedì 31 agosto, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio, in programma lunedì 7 settembre 2026 alle ore 20:45 presso il Bluenergy Stadium di Udine.
I prezzi dei biglietti di Udinese Lazio
Capienza del Settore Ospiti 1.310 posti; in caso di sold out del settore, sarà possibile acquistare i biglietti per i settori della Curva Sud P1 e P2.
Prezzo del biglietto: Intero 35 € più prevendita.
Dove acquistare i biglietti per Udinese Lazio
Canale di vendita: Online e presso le agenzie Ticketone; Chiusura delle vendite alle ore 19:00 di domenica 6 settembre.
Quando escono i biglietti per Udinese Lazio
L’Udinese Calcio informa i tifosi biancocelesti che, dalle ore 10:30 di lunedì 31 agosto, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Udinese-Lazio.
Tutti i dettagli sulla vendita dei biglietti di Udinese Lazio: restrizioni, parcheggio e accesso allo stadio
Non previste restrizioni. L’area parcheggio riservata ai tifosi ospiti è collegata direttamente agli ingressi dedicati tramite un percorso protetto. Per accedere all’area parcheggio ospiti è necessario esibire il biglietto del Settore Ospiti.
Orario apertura cancelli: ore 18:00, salvo differenti comunicazioni. Per l’accesso allo stadio è necessario esibire, unitamente al biglietto, e un documento d’identità in corso di validità. In caso di cessione del biglietto sarà necessario esibire anche la ricevuta di avvenuto cambio nominativo.
In fase di accesso allo stadio il personale addetto effettuerà controlli sugli spettatori: si raccomanda la massima collaborazione e si invita a fare attenzione in particolare ai divieti riportati nel Regolamento d’Uso dello stadio (vedi successivi capitoli).
I biglietti di Udinese Lazio, tutte le info per un eventuale cambio nominativo
In ottemperanza alla vigente normativa è necessario che ciascun biglietto sia intestato all’effettivo utilizzatore che per l’accesso allo stadio dovrà presentare, unitamente al biglietto, un documento d’identità.
In caso di cessione del biglietto è necessario effettuare la procedura di cambio nominativo attraverso il servizio online.
Per l’accesso allo stadio, unitamente al biglietto, un documento d’identità, sarà necessario presentare anche la ricevuta di conferma di avvenuto cambio nominativo, scaricabile una volta portata correttamente a termine la procedura online.
Biglietti Udinese Lazio: ulteriori informazioni per i disabili
il parcheggio riservato ai disabili si trova nella zona tra la curva sud e la tribuna laterale sud, delimitato dalla relativa segnaletica.
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|2
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|3
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|4
|Napoli
|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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