BIGLIETTI LAZIO
Biglietti Venezia Lazio: la decisione del GOS sulla vendita per il settore ospiti
In questa news trovi tutte le informazioni utili sui biglietti di Venezia Lazio, prevendita e acquisto dei tagliandi per lo stadio Penzo del capoluogo veneto.
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Biglietti Venezia Lazio: tutte le info sulla vendita per il settore ospiti
“La modalità di vendita per il Settore Ospiti di Venezia sarà comunicata successivamente, a seguito della Determinazione dell’Osservatorio e del GOS della Questura di Venezia”.
La decisione del GOS sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti di Venezia Lazio
“Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘SS Lazio‘, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S”. A comunicarlo è l’ONMS, l’organizzazione nazionale manifestazioni sportive. I laziali, quindi, potranno acquistare il proprio posto allo stadio solo nel settore ospiti e solamente con la Millenovecento Fidelity Card“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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