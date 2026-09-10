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Biglietti Venezia Lazio: la decisione del GOS sulla vendita per il settore ospiti

Published

4 ore ago

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Biglietti Venezia Lazio

In questa news trovi tutte le informazioni utili sui biglietti di Venezia Lazio, prevendita e acquisto dei tagliandi per lo stadio Penzo del capoluogo veneto.

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Biglietti Venezia Lazio: tutte le info sulla vendita per il settore ospiti

“La modalità di vendita per il Settore Ospiti di Venezia sarà comunicata successivamente, a seguito della Determinazione dell’Osservatorio e del GOS della Questura di Venezia”.

La decisione del GOS sulla vendita dei biglietti per il settore ospiti di Venezia Lazio

“Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio sarà esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva ‘SS Lazio‘, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S”. A comunicarlo è l’ONMS, l’organizzazione nazionale manifestazioni sportive. I laziali, quindi, potranno acquistare il proprio posto allo stadio solo nel settore ospiti e solamente con la Millenovecento Fidelity Card“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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