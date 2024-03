Frosinone - Lazio, Stirpe verso il tutto esaurito: il dato sui biglietti

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO BIGLIETTI - La nuova Lazio di Martusciello è chiamata alla difficile trasferta sul campo del Frosinone. Ecco di seguito il dato aggiornato sui biglietti venduti per il derby del prossimo 16 marzo, fissato per le ore 20:45.

Verso il tutto esaurito per Frosinone - Lazio: il dato aggiornato sui biglietti

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la nuova Lazio di Martusciello si prepara ad affrontare la trasferta del Benito Stirpe. I biancocelesti sono chiamati a smuovere la classifica, dopo tre sconfitte consecutive in Serie A. Per farlo, servirà una grande prova contro un Frosinone supportato dal pubblico delle grande occasioni. Anche il popolo biancoceleste, tuttavia, non farà mancare il suo apporto ed è pronto a riempire il settore ospiti.

Come riporta Calciofrosinone.it, va verso il tutto esaurito per il match di sabato 16 marzo alle 20:45. Il settore ospiti è già sold out, mentre per i tifosi di casa sono rimasti a disposizione poco più di 500 tagliandi. Al momento è in corso la prevendita per gli abbonati, mentre dalle ore 10 di giovedì 14 marzo scatterà la vendita libera.