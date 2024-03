Frosinone - Lazio, al via la vendita dei biglietti: tutte le info

Tempo di lettura: < 1 minuto

FROSINONE LAZIO BIGLIETTI - La Lazio ha comunicato, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, tutte le informazioni utili, le modalità di vendita e il prezzo dei biglietti per il match del Benito Stirpe contro il Frosinone. Ecco di seguito tutti i dettagli sui ticket per l'evento in programma sabato 16 marzo delle ore 20:45.

Frosinone - Lazio: info, modalità di vendita e prezzo dei biglietti

La S.S. Lazio comunica che dalle ore 11:00 di lunedì 11 marzo saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A TIM Frosinone-Lazio di sabato 16 marzo delle ore 20:45 presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. La vendita terminerà venerdì 15 marzo alle ore 19:00.

Sarà possibile acquistare i biglietti cartacei solo presso: Punti vendita circuito Vivaticket.

Prezzo: € 40

Limitazioni