BIGLIETTI LAZIO
Juventus Lazio: tutte le info sui biglietti per la trasferta dello Stadium
Dopo il Monza questa domenica, la Lazio tornerà in campo all’Allianz Stadium di Torino per sfidare la Juventus il 18 ottobre con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45; ecco di seguito la nota del club biancoceleste sulle modalità di acquisto dei biglietti.
Leggi Anche: Si complica il rientro di Cataldi: il suo ritorno in campo può slittare ulteriormente
Il comunicato della Lazio sui tagliandi per lo Stadium
La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni ricevute dalla Juventus F.C., comunica ai tifosi che dalle ore 12:00 di venerdì 9 ottobre saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A EniLive Juventus-Lazio in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.
Questi i dettagli della vendita:
– capienza di 2.099 posti (1.016 nel primo anello e 1.083 nel secondo anello) al prezzo unico di € 45 + commissioni web;
– fine vendita ore 19:00 di sabato 17 ottobre.
– vendita esclusivamente sul sito Web di VIVATICKET, per poi essere caricati sul wallet del proprio smartphone..
Limitazioni:
– OBBLIGO DELLA TESSERA DEL TIFOSO MILLENOVECENTO.
In relazione a quanto disposto dall’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni di seguito comunichiamo gli indirizzi dove si potranno far pervenire le richieste, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni:
mail: [email protected]
Nel caso di utilizzo di striscioni già inseriti nell’albo nazionale pubblicato nel sito dell`O.N.M.S., non è necessaria la richiesta dell’autorizzazione ma permane l`obbligo di comunicazione alla squadra ospitante, anche per tramite dello SLO.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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