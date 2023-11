Lazio - Roma, febbre da derby: pronta la coreografia della Nord

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ROMA BIGLIETTI COREOGRAFIA - Dal fischio finale di Lazio - Feyenoord, l'unico pensiero era ormai uno: il derby. Pronto il tutto esaurito all'Olimpico e la grandiosa coreografia della Lazio.

LEGGI ANCHE - Si avvicina il rinnovo di Felipe Anderson con la Lazio: i dettagli

Lazio - Roma, verso il sold out all'Olimpico

Al derby di Roma ci si pensava già da tempo, ma ora è veramente vicino. Dal fischio finale di Lazio - Feyenoord, l'unico pensiero è stato per domenica 12 novembre alle 18:00, stadio Olimpico. Si viaggia verso il tutto esaurito, come riporta il Corriere dello Sport, sono rimasti pochissimi biglietti solo in Tribuna Tevere ed in Monte Mario. Al momento, i laziali sono circa 45mila, mentre sono stati venduti circa 33mila biglietti. Nessuno riesce a resistere al fascino del derby ed alla bellezza della Curva Nord, che preparerà una coreografia mozzafiato per l'occasione. Sarà anche la partita di Sarri contro Mourinho ancora una volta.