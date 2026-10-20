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Sassuolo Lazio: tutte le info sui biglietti per la trasferta del Mapei

Published

3 ore ago

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Sassuolo Lazio biglietti

Dopo il Parma questo sabato, la Lazio tornerà in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo martedì 27 ottobre, con fischio d’inizio previsto per le ore 18:30; ecco di seguito la nota del club biancoceleste sulle modalità di acquisto dei biglietti.

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Sassuolo Lazio, il comunicato sulla vendita dei biglietti per il Mapei Stadium

La S.S. Lazio, in conformità alle informazioni fornite dal Sassuolo Calcio, informa i tifosi biancocelesti che dalle ore 16:00 di giovedì 22 ottobre, saranno messi in vendita i biglietti per la gara di Serie A Enilive Sassuolo-Lazio in programma martedì 27 ottobre delle ore 18:30, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Modalità e informazioni per vendita:

– capienza del Settore Tribuna Nord Ospiti: 4.000 posti;

– prezzo del tagliando: 35 € più commissioni;

– canali di vendita: circuito on line di  Vivaticket e punti vendita;

– chiusura delle vendite alle ore 19:00 di lunedì 26 ottobre.

Limitazioni:

– Nessuna.

Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti.

Per accedere al Mapei Stadium, sarà necessario essere in possesso del biglietto e di un documento di riconoscimento in corso di validità; non sarà necessaria la tessera del tifoso.

I tifosi della Lazio possono acquistare senza alcuna limitazione biglietti degli altri settori.

Con riferimento, inoltre, a quanto disposto dalle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive n. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (introduzione striscioni e simili negli impianti sportivi), questa è la mail a cui far pervenire le richieste entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni.

MAIL: [email protected]

Per ulteriori informazioni riguardanti:

– Disabili – Accessi Speciali;

– Come arrivare allo stadio;

– Parcheggi settore ospiti;

– Regolamento d’uso;

– Codice tifosi”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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