Acerbi nome per la difesa della Lazio, anche se più defilato: le ultime

Diogo Leite in cima alla lista e in dirittura d’arrivo, ma non solo; più defilato, sempre per il reparto arretrato, ci sarebbe anche il nome di Francesco Acerbi, già alla Lazio dal 2018 al 2022.

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Per Francesco Acerbi si tratterebbe di un clamoroso ritorno alla Lazio, dopo un addio turbolento avvenuto nel 2022. Diogo Leite è il nome in cima alla lista dei desideri di Fabiani e Lotito, ma il profilo dell’ex Inter non va ancora del tutto accantonato. Difensore di esperienza, conosce Formello e l’ambiente biancoceleste, con qualche acciacco fisico ma data l’età tutto sommato integro.

Abile di testa e nelle coperture, ottima forza fisica, rapidità nonostante i 192 cm. Al momento il suo sembra rappresentare più uno scenario del terzo tipo, ma da non scartare e/o sottovalutare. La valutazione sarà fatta su determinati parametri, Gattuso darà il suo placet o meno, ma quello che è certo è che il nome di Acerbi è sul taccuino del Ds Fabiani.

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