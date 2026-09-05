CALCIOMERCATO LAZIO
Acerbi nome per la difesa della Lazio, anche se più defilato: le ultime
Diogo Leite in cima alla lista e in dirittura d’arrivo, ma non solo; più defilato, sempre per il reparto arretrato, ci sarebbe anche il nome di Francesco Acerbi, già alla Lazio dal 2018 al 2022.
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Calciomercato: anche Acerbi nome per la difesa della Lazio, tutti gli aggiornamenti
Per Francesco Acerbi si tratterebbe di un clamoroso ritorno alla Lazio, dopo un addio turbolento avvenuto nel 2022. Diogo Leite è il nome in cima alla lista dei desideri di Fabiani e Lotito, ma il profilo dell’ex Inter non va ancora del tutto accantonato. Difensore di esperienza, conosce Formello e l’ambiente biancoceleste, con qualche acciacco fisico ma data l’età tutto sommato integro.
Abile di testa e nelle coperture, ottima forza fisica, rapidità nonostante i 192 cm. Al momento il suo sembra rappresentare più uno scenario del terzo tipo, ma da non scartare e/o sottovalutare. La valutazione sarà fatta su determinati parametri, Gattuso darà il suo placet o meno, ma quello che è certo è che il nome di Acerbi è sul taccuino del Ds Fabiani.
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