CALCIOMERCATO LAZIO
Artistico ai margini, si fa avanti la Sampdoria
Con l’arrivo di Andrea Pinamonti e con una lista di 25 da inserire per la Serie A, alla Lazio non rimane che pensare al calciomercato in uscita in questi giorni che rimangono prima della chiusura: quello di Gabriele Artistico è un nome per la Serie B, l’ultimo club interessato è la Sampdoria.
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Artistico al passo d’addio, la Sampdoria ci prova
A parlarne è l’edizione di oggi di Tuttosport, per il quotidiano sportivo la Sampdoria di Bernardo Corradi cerca rinforzi e il tecnico potrebbe spingere per trattare con un club che ha già accolto quando era un calciatore. Tuttavia, pare che il problema più grande sia riuscire a presentare all’attuale attaccante della Lazio un progetto, un offerta per il presente e per il futuro, in grado di convincerlo. Ad oggi Padova e Modena sembrerebbero non esserci riuscite, da capire se per i blucerchiati sarà diverso.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|1
|2
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|1
|3
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|3
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|4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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