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Dalla Bosnia sicuri: offerta per Bajraktarevic del PSV

Published

4 ore ago

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Bajraktarevic Lazio

La Lazio è a caccia di un ipotetico Mister X e, tra i tanti nomi che girano, ne è spuntato uno nuovo direttamente dalla Bosnia: si tratta di Esmir Bajraktarevic, esterno classe 2005 del PSV. Tutti gli aggiornamenti.

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Calciomercato: alla Lazio piace Bajraktarevic del PSV, tutti gli aggiornamenti

Come riportato dal portale bosniaco Sport Centar, la Lazio avrebbe già presentato un’offerta per Esmir Bajraktarevic, esterno classe 2005 di proprietà del PSV, in Olanda. Il giovane non rientrerebbe nei piani del tecnico Bosz, e per questo motivo è in uscita e può lasciare il club olandese con la formula del prestito con diritto di riscatto. Su di lui, come rivelato, ci sarebbe anche la Fiorentina. Nell’ultima stagione Bajraktarević ha collezionato 7 gol in 36 partite giocate (ha anche partecipato al Mondiale, eliminando l’Italia con la sua Bosnia).

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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