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CALCIOMERCATO LAZIO

La Lazio segue un giovane centrocampista di stanza in Germania

Published

2 ore ago

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Bekir Is Lazio

Il momento d’oro sul campo sta dando molte soddisfazioni dalle parti di Formello, pur se accompagnato da un po’ troppi con infortuni con cui dover fare i conti, ma ciò non significa che la Lazio sia ferma sul mercato: tra i nomi seguiti c’è quello di Ebu Bekir Is, classe 2008.

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Bekir Is è il nuovo nome seguito dalla Lazio

Se il prossimo mercato cui la Lazio potrà partecipare sarà quello invernale o estivo dipenderà dal verdetto della commissione, che analizzerà in queste settimane la fotografia del bilancio al 30 settembre. Come riporta Tutto Mercato Web, comunque, i biancocelesti non se ne stanno con le mani in mano, ma si guardano attorno.

La Lazio avrebbe messo nel suo mirino Ebu Bekir Is dell’Eintracht Francoforte. Si tratta di un centrocampista difensivo con contratto in scadenza a giugno, sebbene il club tedesco abbia un’opzione per rinnovargli l’accordo fino all’estate 2028. Gioca attualmente nella squadra B, ma ha già esordito in prima squadra, giocando tra l’altro in Europa League contro la Roma. Anche lo Sporting Braga è sulle tracce del giocatore, che è il capitano dell’Under 19 tedesca.

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