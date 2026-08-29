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Belahyane piace in Francia: un club di Ligue 1 lo ha richiesto

Published

2 ore ago

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Belahyane Angers

Reda Belahyane era (è) da considerarsi fuori dal mercato ma, nelle ultime ore, ha preso sempre più piede una voce che vuole il centrocampista della Lazio nelle mire di un club di Ligue 1: si tratta dell’Angers.

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Calciomercato: Belahyane in orbita Angers in Ligue 1, gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, il centrocampista marocchino di proprietà della Lazio è nella lista dell’Angers, club di Ligue 1. I due club, secondo quanto riferito dal giornalista, sono in contatto e starebbero discutendo dell’ipotetico affare. Manca sempre meno alla fine del calciomercato, servirebbe un’operazione lampo per chiudere l’affare.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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