CALCIOMERCATO LAZIO
Belahyane piace in Francia: un club di Ligue 1 lo ha richiesto
Reda Belahyane era (è) da considerarsi fuori dal mercato ma, nelle ultime ore, ha preso sempre più piede una voce che vuole il centrocampista della Lazio nelle mire di un club di Ligue 1: si tratta dell’Angers.
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Calciomercato: Belahyane in orbita Angers in Ligue 1, gli aggiornamenti
Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna, il centrocampista marocchino di proprietà della Lazio è nella lista dell’Angers, club di Ligue 1. I due club, secondo quanto riferito dal giornalista, sono in contatto e starebbero discutendo dell’ipotetico affare. Manca sempre meno alla fine del calciomercato, servirebbe un’operazione lampo per chiudere l’affare.
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