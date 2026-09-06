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Bennacer Lazio: occhi sull’algerino svincolatosi dal Milan

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16 secondi ago

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Bennacer Lazio

Le numerose assenze a centrocampo hanno reso evidente che la coperta è corta; per questa ragione, la Lazio si starebbe muovendo sul mercato degli svincolati per cercare un giocatore da aggiungere in rosa: l’ultimo è l’ex Milan Ismael Bennacer.

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Bennacer Lazio, il centrocampista può arrivare a parametro zero

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer può rappresentare una soluzione a basso costo per la Lazio. La ricerca di centrocampisti svincolati prosegue e ha portato l’attenzione sull’algerino liberatosi in estate dal Milan. Tuttavia, prosegue la rosea, si tratta di una semplice suggestione: al momento i biancocelesti non hanno fretta di concludere l’acquisto di un mediano, volendo prima attendere notizie sulle condizioni degli infortunati.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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