Bennacer Lazio: occhi sull’algerino svincolatosi dal Milan

Le numerose assenze a centrocampo hanno reso evidente che la coperta è corta; per questa ragione, la Lazio si starebbe muovendo sul mercato degli svincolati per cercare un giocatore da aggiungere in rosa: l’ultimo è l’ex Milan Ismael Bennacer.

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Bennacer Lazio, il centrocampista può arrivare a parametro zero

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ismael Bennacer può rappresentare una soluzione a basso costo per la Lazio. La ricerca di centrocampisti svincolati prosegue e ha portato l’attenzione sull’algerino liberatosi in estate dal Milan. Tuttavia, prosegue la rosea, si tratta di una semplice suggestione: al momento i biancocelesti non hanno fretta di concludere l’acquisto di un mediano, volendo prima attendere notizie sulle condizioni degli infortunati.

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