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Idea Bissouma per il centrocampo: l’ex Tottenham piace anche a Gattuso

Published

1 ora ago

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Bissouma Lazio

L’emergenza a centrocampo, con gli infortuni di Rovella, Dele-Bashiru e Cataldi, potrebbe portare la Lazio a intervenire ancora sul mercato degli svincolati; per la mediana occhi su Yan Bissouma, trentenne ex Tottenham, attualmente senza squadra. Il calciatore piace anche a mister Gattuso.

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Calciomercato: Bissouma tra gli svincolati piace per il centrocampo, tutti gli aggiornamenti

Per ora la Lazio non ha fretta, come riporta il CdS nella sua edizione odierna, ma un occhio vigile sul mercato degli svincolati lo continua ad avere. Per la mediana, nelle ultime ore, si è fatto strada il nome di Yan Bissouma, centrocampista trentenne con un noto passato al Tottenham. Il calciatore, da quanto si apprende, piacerebbe molto anche a mister Gattuso. Serve però oculatezza e attenzione nelle scelte, senza fare il passo più lungo della gamba.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
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