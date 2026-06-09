La Serie A mette gli occhi su un talento svedese: c’è anche la Lazio su Isak Bjerkebo

Secondo quanto riportato sul proprio profilo X dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, tra le idee di calciomercato della Lazio ci sarebbe anche Isak Bjerkebo, classe 2003 in forza all’IK Sirius.

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Chi è Bjerkebo e la concorrenza. Tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 9 GIUGNO – Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Lazio è interessata a Isak Bjerkebo. Il giovane esterno sinistro ha lo stesso ruolo di Zaccagni, e si è fatto notare negli ultimi mesi con delle ottime prestazioni. Il valore non è irraggiungibile ma prima servirà una cessione nel reparto offensivo tra Noslin, Dia e Cancellieri.

Isak Bjerkebo, di ruolo ala sinistra e classe 2003, milita nel campionato svedese tra le fila dell’IK Sirius. Secondo Longari sul giocatore ci sarebbero almeno tre club di Serie A e tra questi anche la Lazio. Per quanto riguarda gli altri due invece si tratterebbe di Parma e Fiorentina. Bjerkebo in campionato ha messo a segno 9 reti in 10 presenze.

Excl 🚨 Anche la serie A accende i fari su Isak Bjerkebo 🇸🇪 esterno offensivo del Sirius.



Il Parma, oltre a Fiorentina e Lazio stanno seguendo da vicino la crescita del classe ‘03, autore di 9 gol in 10 presenze in campionato. pic.twitter.com/YgiocWcjZ8 — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

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