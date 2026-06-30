Lazio, Bordoni lascia la Primavera e si accasa al Padova: c’è l’accordo

Dopo 13 anni tra settore giovanile e Primavera, Tommaso Bordoni lascia la Lazio e si accasa al Padova in Serie B.

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Bordoni approda in Serie B: i dettagli

Per Tommaso Bordoni è finalmente arrivato il momento per il salto tra i grandi. Il giocatore era in scadenza con la Lazio e col mancato rinnovo di contratto era dunque libero di firmare con un nuovo club. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il centrale classe 2006 avrebbe già trovato l’accordo col Padova col quale dovrebbe firmare un lungo contratto della durata di 4 anni. Bordoni nell’ultima stagione con la Primavera biancoceleste ha totalizzato 3.000 minuti in campo con 35 presenze nelle quali ha anche messo a segno 2 reti.

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