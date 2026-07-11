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Il portiere della Primavera biancoceleste Bosi passa alla Pistoiese: il comunicato dei toscani

Published

4 ore ago

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Tifosi della Lazio Lazionews.eu

Anche il portiere classe 2007 Gioele Bosi saluta la Primavera della Lazio per trasferirsi alla Pistoiese che lo ha annunciato col seguente comunicato.

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Il comunicato della Pistoiese su Bosi

“La FC Pistoiese è lieta di annunciare l’arrivo in orange di tre profili under di indiscutibile talento: Niccolò Mennini, Carmelo D’Antona e Gioele Bosi. Gioele Bosi, infine, è un portiere classe 2007, nato a Guastalla il 2 aprile. Bosi ha trascorso la maggior parte della sua giovane carriera nell’Atletico Madrid, in Spagna, crescendo in uno dei vivai più importanti al mondo. Muove i suoi primi passi nella Lazio, ma è poi all’Atletico Madrid che sboccia definitivamente, indossando la maglia biancorossa dalla stagione 2018-19 a quella 2022-23. Oltre all’avventura in terra iberica, il portiere emiliano può vantare anche una convocazione nella Selezione Nazionale Under 17, arrivata nella stagione 2023-24. Dopo aver trascorso due anni nell’Under 18 della Lazio, Bosi è stato poi promosso nella stagione 2024-25 in Primavera. Nell’ultima stagione il classe 2007 ha difeso i pali biancocelesti in 19 occasioni, giocando un totale di 1260 minuti in tutte le competizioni con 4 porte inviolate”.

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