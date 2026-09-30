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Un fantasista 2008 nel mirino della Lazio: chi è Busiello

Published

2 ore ago

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Busiello Lazio

Dopo la risoluzione del contratto con l’Empoli, il diciottenne Danilo Busiello è rimasto svincolato: il fantasista classe 2008 fa gola a tante squadre, Lazio compresa.

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Danilo Busiello, la Lazio ci prova

Come riportato da TMW, anche la Lazio fa parte delle contendenti al giovane fantasista ex Empoli, Danilo Busiello, attualmente svincolato e libero di scegliere con chi firmare. Un’opportunità sia per lui, che per la squadra che riuscirà a fargli sottoscrivere il contratto. In estate il Monza sembrava vicinissimo, ma poi tutto è sfumato. Ora, oltre alla Lazio, ci sono anche Napoli e Palermo a fare sul serio, ma la situazione è tutt’altro che definita.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
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