Kamada piace all'Atalanta, ma non solo: nuova pretendente in Serie A

CALCIOMERCATO LAZIO KAMADA - La Lazio ha intrapreso un nuovo corso. Maurizio Sarri ha rassegnato le dimissioni, lasciando la panchina a Igor Tudor. Saranno molti, quindi, i tasselli che troveranno diversa collocazione. Al pari delle valutazioni. Tra i calciatori in cerca di rilancio c'è sicuramente Daichi Kamada. Con il "Comandante" il feeling non è mai sbocciato. Con il croato chissà. Nel frattempo, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi sul centrocampista giapponese per la prossima sessione di calciomercato. Ma non solo. Anche il Napoli sarebbe interessata al centrocampista giapponese.

Calciomercato Lazio: Kamada nel mirino del Napoli

L'indiscrezione arriva direttamente dal Giappone. L'edizione asiatica di "Goal" riporta di un interesse del club partenopeo per Daichi Kamada. Già la scorsa estate l'ex Eintracht Francoforte era stato accostato al Napoli. Poi ci fu un ostacolo e non se ne fece nulla. Ora, con l'addio di Zielinski a fine stagione diretto probabilmente all'Inter, la voce riguardo al calciatore laziale è tornata fuori.