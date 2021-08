Calciomercato, contatto con il Verona per Kamenovic

- Advertisement -

LAZIO VERONA KAMENOVIC – Dopo aver chiuso per la cessione di Jaoquìn Correa all’Inter la Lazio prova a piazzare altri colpi in uscita. Per dare l’assalto a Filip Kostic i biancocelesti dovrebbero provare a liberare il posto da extracomunitario occupato al momento da Dimitrije Kamenovic.

Primo approccio con il Verona

Secondo le prime pagine del Messaggero, oltre a Genoa, Stella Rossa e Cukaricki, tra i club interessati al difensore serbo ci sarebbe anche il Verona di Di Francesco. Nella giornata di ieri ci sarebbe stato il primo colloquio al telefono tra Igli Tare e la dirigenza scaligera. L’obiettivo della società capitolina è inserire Kamenovic nella trattativa per Mattia Zaccagni.