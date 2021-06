Calciomercato, dall’Argentina: “Lazio vicina ad Angileri”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – Tempo di calciomercato per le big d’Europa. L’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio ha fatto esplodere l’entusiasmo del popolo biancoceleste. Il Comandante, inoltre, ha le idee chiare sul mercato che la società dovrà fare per arrivare in alto sin da subito. Dall’Argentina, infatti, arriva una indiscrezione rilanciata da TNT Sports. Tare e Lotito avrebbero battuto la concorrenza del Valencia per assicurarsi le prestazioni di Fabrizio Angileri del River Plate. Il terzino classe ’94 ha collezionato 51 presenze coi Milionarios realizzando quattro reti.