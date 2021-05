Calciomercato, Gollini possibile sostituto di Strakosha

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO GOLLINI – Grandi movimenti, tra i pali, in casa Lazio. Appurata la permanenza, almeno per un’altra stagione, di Pepe Reina – il portiere iberico è una delle note liete di quest’annata, ma difficilmente potrà essere il titolare per il prossimo anno, ndr – la dirigenza biancoceleste è a caccia di un estremo difensore di buon livello a cui affidare la difesa della porta. Considerando la precaria situazione di Thomas Strakosha, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo, il casting è aperto. Tuttomercatoweb.com ha lanciato oggi un’interessanete indiscrezione.

Lazio, idea Gollini

Il portale riporta l’interesse della Lazio per Pierluigi Gollini, uno dei nomi registrati sul taccuino del ds Tare per il dopo-Reina (o per il dopo-Strakosha, se preferite). Sul portiere ci sarebbe già l’interesse di Roma e Milan, sebbene quest’ultimo si tirerebbe subito indietro in caso di permanenza di Donnarumma. La dirigenza laziale avrebbe già avviato dei contatti esplorativi con l’entourage del calciatore. Piacciono anche Skorupski, Musso – molto costoso – e Dragowski.