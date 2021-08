Calciomercato, il Perugia punta Palombi: la situazione

- Advertisement -

PALOMBI PERUGIA – La dirigenza biancoceleste continua a lavorare per sfoltire la rosa. Un giocatore che molto probabilmente lascerà la Lazio in questa sessione di mercato è Simone Palombi. L’attaccante di scuola Lazio, dopo una brillante stagione al Pisa potrebbe tornare a giocare in Serie B. Diverse squadre hanno già mostrato interesse per il centravanti della Lazio, ma l’unica che potrebbe accelerare nelle ultime sembra essere il Perugia.

L’interesse del Perugia

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Perugia è alla ricerca di una prima punta per la prossima stagione e il nome che maggiormente convince la società umbra è quello di Simone Palombi. Il direttore sportivo del Perugia Marco Giannitti ha già contattato la dirigenza della Lazio. Per il momento si tratta solo di un semplice interessamento, ma non è da escludere che la trattativa possa decollare già nelle prossime ore.