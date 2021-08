Calciomercato, il piano B dell’Inter se non arriva Correa

- Advertisement -

CALCIOMERCATO – La nuova Serie A è alle porte e il tempo per i club di chiudere il mercato stringe. Come la Lazio, anche l’Inter ha bisogno di completare la propria rosa, specialmente per quanto riguarda l’attacco. Joaquin Correa, come si sa, piace a Inzaghi e alla dirigenza milanese. L’unico freno è il prezzo che Lotito ha imposto per l’acquisto dell’argentino.

Inter, piano B per l’attacco

Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è il piano B a Correa. Sulla lista di Ausilio e Marotta spunta il nome di Marcus Thuram. L’attaccante del Borussia Moenchengladbach è in scadenza nel 2023 ma anche qui il prezzo richiede una riflessione per i nerazzurri poiché la cifra va oltre i 30 milioni.