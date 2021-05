Calciomercato Inter, Hakimi verso Parigi

- Advertisement -

CALCIOMERCATO INTER ACHRAF HAKIMI – L’Inter non sta vivendo uno dei suoi migliori momenti economici. Dunque, Zhang e la dirigenza nerazzurra stanno provvedendo a dei tagli di stipendi e alla messa in vendita di alcuni big. Uno dei primi nomi è quello di Achraf Hakimi.

Calciomercato, Hakimi a un passo dal PSG

Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l’Inter e il PSG avrebbero trovato l’accordo per il trasferimento di Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è pronto ad approdare nella capitale francese per una somma che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Mancano solo gli ultimi dettagli, ma sembrerebbe cosa fatta. Con questa cessione, ora la società nerazzurra può occuparsi di quelle minori per continuare a far cassa.